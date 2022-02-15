Выпущен новый смартфон TCL 30 SE

TCL выпустила новый телефон среднего класса под названием TCL 30 SE. Смартфон оснащен 6,52-дюймовым ЖК-экраном IPS с разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей и соотношением сторон 20:9. Он имеет фронтальную камеру на 8 мегапикселей, а его задняя камера включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельный объектив для увеличения глубины.

TCL 30 SE оснащен чипсетом Helio G25 с 3 ГБ / 4 ГБ оперативной памяти. Устройство поставляется с 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ памяти. Для дополнительного хранения у него есть слот для карт памяти microSD. Устройство загружается с ОС Android 12 и пользовательским интерфейсом TCL. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Он оснащен другими функциями, такими как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Стартовая цена TCL 30 SE составляет около 213 долларов в таких цветах как Space Grey и Atlantic Blue.