Выпущен новый смартфон TCL 30 SE

TCL 30 SE оснащен чипсетом Helio G25 с 3 ГБ / 4 ГБ оперативной памяти. Устройство поставляется с 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ памяти. Для дополнительного хранения у него есть слот для карт памяти microSD. Устройство загружается с ОС Android 12 и пользовательским интерфейсом TCL. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Он оснащен другими функциями, такими как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Стартовая цена TCL 30 SE составляет около 213 долларов в таких цветах как Space Grey и Atlantic Blue.