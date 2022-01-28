Выпущен смартфон Gionee 13 Pro с HarmonyOS

Сегодня в Китае был представлен новый смартфон Gionee 13 Pro. Первый взгляд на телефон заставит вас сказать, что он очень похож на Apple iPhone 13 / iPhone 13 Pro. Особенностью устройства является то, что это первый телефон не бренда Huawei, оснащенный HarmonyOS.

Gionee 13 Pro имеет 6,26-дюймовую ЖК-панель с большим вырезом. Он предлагает разрешение HD+, соотношение сторон 19:9 и соотношение экрана к корпусу 90,3%. В вырезе дисплея находится одинарная 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. В нем нет сканера отпечатков пальцев, но есть поддержка разблокировки по лицу.

Модуль задней камеры Gionee 13 Pro, имеет 13-мегапиксельную систему с двумя камерами, которая сопровождается светодиодной вспышкой и микрофоном. О второй камере устройства ничего не сказано. Как и линейка iPhone 13, Gionee 13 Pro оснащен плоскими краями. На правом ребре устройства есть качелька регулировки громкости и красная клавиша включения. Под капотом устройства присутствует чипсет Unisoc T310, он сопровождается с 4 ГБ ОЗУ + 32 ГБ памяти или 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройство работает на HarmonyOS и предоставляет доступ к HMS (Huawei Mobile Services).