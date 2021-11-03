Выпущен смартфон HiSense F60 5G

HiSense выпустила новый бюджетный Android-смартфон HiSense F60 5G, который оснащен 6,81-дюймовым ЖК-дисплеем IPS. Дисплей имеет разрешение FHD + и частоту обновления 60 Гц, телефон оснащен восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon, но пока не известно, на какой модели процессора Snapdragon работает устройство.

HiSense F60 5G оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство также оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч и имеет быструю зарядку 30 Вт. В телефоне есть несколько камер, одна камера спереди и три сзади. Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором и предназначена для видеозвонков и селфи. На тыльной стороне аппарата в качестве основной камеры находится широкоугольная 48-мегапиксельная камера, также есть 2-мегапиксельная макро-камера и 2-мегапиксельная камера глубины.