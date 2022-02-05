Выпущен смартфон Motorola Moto G Stylus 2022 со стилусом

Motorola представила на рынке США смартфон Moto G Stylus 2022.

Новинка стала еще лучше своей предыдущей модели. Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G88. Диагональ дисплея 6,8 дюймов поддерживает частоту обновления 90 Гц, а также поддерживает работу со стилусом, который спрятан в корпусе смартфона. Доступные комплектации включают 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ.

Основная камера представлена ​​сенсорами с разрешением 50, 8 и 2 Мп, во фронтальной камере используется сенсор с разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч. Работает Moto G Stylus 2022 под управлением операционной системы на базе Android 11.

Стоимость Moto G Stylus 2022 в стандартной комплектации составляет 300 долларов.