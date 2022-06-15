Выпущен смартфон Redmi K40S в белом исполнении

Redmi дополняет ассортимент смартфонов, выпустив новый смартфон Redmi K40S в дополнение к белому Redmi K50. Устройство оценено в 2 099 юаней (310 долларов) за конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Redmi K40S оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Новинка основана на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1. Что касается камеры, смартфон получил 48-мп датчик Sony IMX582 с 8-мп сверхширокоугольным модулем и 2-мп макромодулем. Также есть 20-мп камера для селфи и видеозвонков. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.