Выпущен смартфон VIVO Y12A с аккумулятором на 5000 мАч

Смартфон построен на платформе Qualcomm Snapdragon 439. На борту доступно 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти. Устройство оснащено 6,51-дюймовым дисплеем Halo FullView с разрешением HD +. Кроме того, дисплей обеспечивает защиту глаз пользователя. Новинка демонстрирует превосходную автономность, благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч с функцией обратной зарядки. Есть сканер отпечатков пальцев. Разрешение основной камеры 13 МП, фронтальная камера предлагает 8 МП сенсор. Работает устройство под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 10.