Выпущен смартфон VIVO Y12A с аккумулятором на 5000 мАч Смартфон VIVO Y12A выпущен в Малайзии по цене около 130 долларов. Смартфон VIVO Y12A выпущен в Малайзии по цене около 130 долларов. Смартфон построен на платформе Qualcomm Snapdragon 439. На борту доступно 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти. Устройство оснащено 6,51-дюймовым дисплеем Halo FullView с разрешением HD +. Кроме того, дисплей обеспечивает защиту глаз пользователя. Новинка демонстрирует превосходную автономность, благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч с функцией обратной зарядки. Есть сканер отпечатков пальцев. Разрешение основной камеры 13 МП, фронтальная камера предлагает 8 МП сенсор. Работает устройство под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 10. Смартфон построен на платформе Qualcomm Snapdragon 439. На борту доступно 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти. Устройство оснащено 6,51-дюймовым дисплеем Halo FullView с разрешением HD +. Кроме того, дисплей обеспечивает защиту глаз пользователя. Новинка демонстрирует превосходную автономность, благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч с функцией обратной зарядки. Есть сканер отпечатков пальцев. Разрешение основной камеры 13 МП, фронтальная камера предлагает 8 МП сенсор. Работает устройство под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 10. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 17:02 . Продукт - VIVO Y12A Комментарии и отзывы VIVO Y12A

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