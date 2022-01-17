Выпущен смартфон Vivo Y21e с процессором Snapdragon 680

Vivo официально представила смартфон Vivo Y21e. Смартфон относится к бюджетному сегменту и обладает такими яркими характеристиками, как процессор Snapdragon 680 SoC, большая батарея емкостью 5000 мАч и поддержка виртуальной оперативной памяти.

Vivo Y21e оснащен 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с вырезом и разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Он имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и режим защиты глаз, который фильтрует синий свет, делая экран более комфортным для глаз. Он оснащен двойной камерой на задней панеле с основным объективом 13 МП с диафрагмой f/2.2 и макросенсором 2 МП с диафрагмой f/2.4. Спереди расположилась 8-мегапиксельная камера для селфи с диафрагмой f / 1,8. Телефон имеет различные режимы камеры, такие как режим Face Beauty, портретный режим и поддержку HDR. Устройство оснащено 6-нм процессором Qualcomm Snapdragon 680 SoC в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Телефон поставляется с поддержкой виртуальной оперативной памяти объемом 0,5 ГБ. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 18 Вт. Устройство с двумя SIM-картами поддерживает подключение 4G и имеет порт USB Type-C и поддержку Bluetooth версии 5.0.
Комментарии и отзывы Vivo Y21e
Samsung Galaxy S22 Ultra не увидит свет…
Samsung Galaxy S22 Ultra не увидит светИнформатор Front Tron, известный достоверными утечками по Samsung Galaxy Z Fold 3, на этот раз поделился …
Micromax представит новые смартфоны…
Micromax представит новые смартфоныMicromax работает над новыми смартфонами. Индийский бренд смартфонов еще не объявил подробностей о новых …
Xiaomi Mix Fold 2 получит продвинутый экран Samsung…
Xiaomi Mix Fold 2 получит продвинутый экран SamsungВ сети появилась информация о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, официальный релиз которого ожидается …
Redmi Note 11: цветовой вариант Misty Forest представлен в о…
Redmi Note 11: цветовой вариант Misty Forest представлен в оВчера Xiaomi объявила, что представит серию Redmi Note 11, 28 октября. Компания не разглашала никаких спе…
Motorola Razr готовится к крупному апдейту…
Motorola Razr готовится к крупному апдейтуMotorola Razr, выпущенный в 2019 году, был одним из первых складных телефонов, завоевавших рынок. Он был …
Базовая версия Samsung Galaxy S22 Ultra получит мало ОЗУ…
Базовая версия Samsung Galaxy S22 Ultra получит мало ОЗУ В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфон…
TD Tech перевыпустит Huawei Mate 40E 5G…
TD Tech перевыпустит Huawei Mate 40E 5GКитайская компания TD Tech, являющаяся партнером Huawei, недавно выпустила смартфоны TD Tech N8 Pro, TD T…
Apple запустила программу ремонта iPhone на дому…
Apple запустила программу ремонта iPhone на домуApple стала намного более дружелюбной к ремонту своими руками — компания запускает программу самостоятель…
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?Обзор Itel A25. Выбор смартфона до 5000 рублей?
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor