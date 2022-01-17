Выпущен смартфон Vivo Y21e с процессором Snapdragon 680

Vivo официально представила смартфон Vivo Y21e. Смартфон относится к бюджетному сегменту и обладает такими яркими характеристиками, как процессор Snapdragon 680 SoC, большая батарея емкостью 5000 мАч и поддержка виртуальной оперативной памяти.

Vivo Y21e оснащен 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем с вырезом и разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Он имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и режим защиты глаз, который фильтрует синий свет, делая экран более комфортным для глаз. Он оснащен двойной камерой на задней панеле с основным объективом 13 МП с диафрагмой f/2.2 и макросенсором 2 МП с диафрагмой f/2.4. Спереди расположилась 8-мегапиксельная камера для селфи с диафрагмой f / 1,8. Телефон имеет различные режимы камеры, такие как режим Face Beauty, портретный режим и поддержку HDR. Устройство оснащено 6-нм процессором Qualcomm Snapdragon 680 SoC в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Телефон поставляется с поддержкой виртуальной оперативной памяти объемом 0,5 ГБ. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 18 Вт. Устройство с двумя SIM-картами поддерживает подключение 4G и имеет порт USB Type-C и поддержку Bluetooth версии 5.0.