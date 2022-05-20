Выпущен смартфон Vivo Y75

Сегодня был выпущен новый смартфон Vivo Y75. Новый телефон Vivo Y75 с двумя SIM-картами (Nano) работает под управлением Funtouch OS 12 на базе Android 11. Смартфон оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей). Телефон Vivo серии Y оснащен процессором MediaTek Helio G96 4G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Оперативную память можно увеличить до 4 ГБ, используя дополнительное встроенное хранилище.

В модуле камеры размещены основной 50-мегапиксельный датчик с апертурой f/1,8, 8-мегапиксельный широкоугольный датчик глубины с апертурой f/2,2 и 2-мегапиксельный макросенсор с апертурой f/2,4. Для селфи и видеочатов Vivo Y75 использует 44-мегапиксельную камеру с автофокусом. Смартфон имеет 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Возможности подключения Vivo Y75 включают Wi-Fi, Bluetooth v5.2, GPS, BEIDOU, ГЛОНАСС, GALILEO, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C. Встроенные датчики включают акселерометр, датчик внешней освещенности, гироскоп, датчик приближения и электронный компас. Телефон также оснащен датчиком отпечатков пальцев для аутентификации. Новый Vivo Y75 оснащен аккумулятором емкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Vivo Y75 будет выпущен в двух расцветках: Moonlight Shadow и Dancing Waves.