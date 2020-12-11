Выпущен сверхширокий монитор AOC AGON AG493UCX

AOC объявила о выпуске 49-дюймового изогнутого монитора с соотношением сторон 32: 9. Дисплей монитора использует VA-матрицу. AOC AGON AG493UCX предлагает разрешение 5120 × 1440 пикселей, частоту обновления 120 Гц и время отклика MPRT 1 мс. Монитор оснащен сертификацией DisplayHDR 400 и FreeSync Premium Pro для безупречного игрового процесса.

Пользователю доступны KVM переключатель, многочисленные настройки в меню. 3-портовый USB-концентратор с USB-C, два разъема HDMI 2.0, два DisplayPorta 1.4. Кроме того, монитор оснащен технологией FlickerFree и имеет режим Low Blue Light.

Монитор AOC AGON AG493UCX уже доступен в Европе по рекомендованной цене 980 евро.
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