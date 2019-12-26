Выпущен телефон INOI 104 для дома и офиса

Сегодня рынок телефонов для дома и офиса, пополнился аппаратом INOI 104, который был оценен в 990 рублей. Данный телефон характеризуется 1,8-дюймовым экраном, батареей мощностью 600 мАч (обеспечивает до 13 часов работы), 32 ГБ флеш-памяти, 3,5-мм разъемом, функциями SMS, MMS, Bluetooth, MP3, MP4, FM. Аппарат еще умеет определять номер входящего звонка и отображать его на экране. Также к INOI 104 можно подключить Bluetooth-гарнитуру. С телефоном можно отдаляться от док-станции на довольно большое расстояние.