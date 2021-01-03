Выпущен водоблок EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 D-RGB для видеокарт ROG Strix RTX 3070

EK Water Blocks выпустила очередной водоблок для видеокарт от ASUS ROG Strix RTX 3070. Водоблок имеет такую же заднюю панель как и в модели Vector Strix 3080/3090.

Водоблок Vector Strix RTX 3070 D-RGB представлен в варианте из Plexi и Acetal. Новинка обеспечивает улучшенный поток охлаждающей жидкости. Vector Strix RTX 3070 D-RGB имеет шесть встроенных светодиодов RGB.

Медная пластина охлаждает все критические области печатной платы, включая графический процессор, транзисторы, память VRAM. Массив ребер состоит из 28 микроканалов шириной 0,6 мм.

EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 D-RGB гарантирует полную герметичность. Латунные стойки установлены с производства. Металлическая пластина продается отдельно.

Водоблок уже доступен для заказа через интернет-магазин EK. Стоимость версии Plexi + Nickel составляет 174,90 евро, версия Acetal + Nickel продается за 169,90 евро.
Комментарии и отзывы EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 D-RGB
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