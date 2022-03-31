Выпущена эксклюзивная версия смартфона REDMAGIC 7 Pro Transparent Edition

Еще в феврале этого года REDMAGIC 7 Pro был выпущен в Китае в нескольких вариантах. Некоторые из его вариантов поступили в продажу сразу после выпуска, но самый лучший вариант Transparent Edition был недоступен для покупки. Вчера REDMAGIC 7 Pro с 18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти поступила в предпродажу на JD.com и в других авторизованных магазинах. Стоимость смартфона составляет 1180 долларов.

Смартфон поставляется с прозрачным корпусом, который демонстрирует внутренности телефона. Он имеет 6,8-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (1080 x 2400 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и 16-мегапиксельную камеру под дисплеем (UDC). Телефон имеет тройной модуль с 64-мегапиксельным основным объективом, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным макрообъективом.

Смартфон оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ встроенной памяти UFS 3.1. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 135 Вт. REDMAGIC утверждает, что телефон можно полностью зарядить за 15 минут. Телефон оснащен двумя динамиками и системой охлаждения ICE magic. Смартфон загружается на ОС Android 12 и имеет пользовательский интерфейс RedMagic 5.0.