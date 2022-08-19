Выпущена игровая гарнитура Razer Cyclone Black Shark V2 X с USB и объемным звуком 7.1

Razer объявила о выпуске игровой гарнитуры Cyclone Black Shark V2 X в Китае.

Новые наушники предлагают объемный звук 7.1, оснащены 50 мм динамиками и мягкими амбушюрами из пены с эффектом памяти для комфортного игрового процесса.

Гарнитура также поддерживает функцию шумоподавления. Микрофон имеет открытую конструкцию, которая эффективно помогает уменьшить шум и позволяет четко записывать голос игрока.

Razer Cyclone Black Shark V2 X поставляется с интерфейсом USB вместо 3,5-мм аудиоразъема.

Игровая USB-гарнитура Cyclone Black Shark V2 X доступна в Китае по цене 499 юаней (74 доллара).