Выпущена игровая гарнитура Razer Cyclone Black Shark V2 X с USB и объемным звуком 7.1

Новые наушники предлагают объемный звук 7.1, оснащены 50 мм динамиками и мягкими амбушюрами из пены с эффектом памяти для комфортного игрового процесса.
Гарнитура также поддерживает функцию шумоподавления. Микрофон имеет открытую конструкцию, которая эффективно помогает уменьшить шум и позволяет четко записывать голос игрока.
Razer Cyclone Black Shark V2 X поставляется с интерфейсом USB вместо 3,5-мм аудиоразъема.
Игровая USB-гарнитура Cyclone Black Shark V2 X доступна в Китае по цене 499 юаней (74 доллара).