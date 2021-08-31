Выпущена игровая гарнитура Thermaltake ARGENT H5 RGB 7.1

Компания Thermaltake объявила о выпуске игровой гарнитуры ARGENT H5 RGB 7.1.

Игровая гарнитура оснащена объемным звуком нового поколения DTS Headphone: X v2.0, 50 мм драйверами Hi-Res с диапазоном частот от 20 Гц до 40 кГц. Модель легкая, амбушюры выполнены из пеноматериала с эффектом памяти. Микрофон съемный, двунаправленный с функцией шумоподавления. ARGENT H5 RGB совместим для синхронизации с ПК, Xbox One, PS4, Mac, мобильными устройствами и Nintendo Switch. RGB-подсветка настраивается с помощью программного обеспечения iTAKE Engine.

Thermaltake ARGENT H5 RGB 7.1 продается по рекомендованной розничной цене 109,99 долларов.
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