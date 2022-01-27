Выпущена подарочная коробка Xiaomi 12 Years Shopping Festival в сотрудничестве с Qualcomm

Сегодня компания Xiaomi объявила о сотрудничестве с Qualcomm для запуска подарочной коробки Xiaomi 12 Years Shopping Festival». В комплект поставки входит мобильный телефон Xiaomi 12, специальный чехол красного цвета и блестящий памятный брелок в виде процессора Snapdragon 8 Gen 1.

Подарочная коробка Xiaomi 12 Years Shopping Festival Selection Gift Box будет доступна в ограниченном количестве 30 января. Конечно, ограниченная серия будет продаваться только в Китае и скорее всего, не будет доступна для мирового рынка. Xiaomi 12 был запущен 28 декабря вместе с Xiaomi 12X и 12 Pro. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 и 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением FHD+. На задней панели находится тройная камера, основная из которых оснащена датчиком IMX766 на 50 МП. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.