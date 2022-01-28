Выпущены беспроводные наушники BOAT Airdopes 111

Индийский бренд смарт-устройств выпустил новые беспроводные наушники boAt Airdopes 111.

Наушники начального уровня поставляются с 13-миллиметровыми аудиодрайверами и имеют фирменную настройку BOAT с дополнительным акцентом на бас. Наушники поддерживают формат подключения Bluetooth 5.1. Устройство оснащено технологией IWP, благодаря которой они быстро подключается к вашему устройству, как только вы открываете крышку футляра. Airdopes 111 может обеспечить до 7 часов воспроизведения без подзарядки, которое можно увеличить до 28 часов с помощью зарядного футляра. Airdopes 111 поддерживает быструю зарядку ASAP, которая, как утверждается, обеспечивает 45 минут воспроизведения при 10 минутах зарядки.

Наушники оснащены сенсорным управлением для управления музыкой, ответа на звонки и активации голосового помощника смартфона, Siri или Google Assistant. Airdopes 111 также оснащены встроенным микрофоном, который обеспечивает чистый звук для голосовых вызовов.
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