Выпущены беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4E с HarmonyOS

Сегодня были выпущены беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4E с HarmonyOS. Наушники оснащены технологией активного шумоподавления ANC 2.0 и 14,3-мм драйверами, обеспечивающим частотный диапазон до 40 кГц. Huawei FreeBuds 4E используют Bluetooth 5.2 и могут одновременно подключаться к двум устройствам. Наушники предлагают режим с низкой задержкой 90 мс для игр и поставляется с сенсорным управлением и управлением жестами.

Huawei Freebuds 4E TWS оснащены батареей емкостью 30 мАч в каждом наушнике и батареей емкостью 410 мАч в футляре для зарядки. Наушники Huawei FreeBuds 4E обеспечивают 2,5 часа воспроизведения музыки с включенным ANC и 4 часа воспроизведения с отключенным ANC при полной зарядке. Наушники имеют сертификат водонепроницаемости IP67, каждый наушник весит всего 4 грамма.