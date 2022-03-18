Выпущены беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Special Edition

Xiaomi представила эксклюзивные беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Special Edition. Genshin Impact Special Edition ничем не отличается от Redmi AirDots 3 Pro, за исключением некоторых эстетических настроек. Эта версия обладает надежными звуковыми возможностями, такими как шумоподавление на 35 дБ, низкая задержка 69 мс для игр, подключение двух устройств. Он также обеспечивает комбинированное время автономной работы до 28 часов.

Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition посвящена популярному персонажу игры Клее. Наушники и розничная коробка окрашены в ярко-красный цвет. В аксессуарах также есть сборник дудл-историй и небольшой рюкзак.