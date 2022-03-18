Выпущены беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Special Edition

Xiaomi представила эксклюзивные беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Special Edition. Genshin Impact Special Edition ничем не отличается от Redmi AirDots 3 Pro, за исключением некоторых эстетических настроек. Эта версия обладает надежными звуковыми возможностями, такими как шумоподавление на 35 дБ, низкая задержка 69 мс для игр, подключение двух устройств. Он также обеспечивает комбинированное время автономной работы до 28 часов.

Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Edition посвящена популярному персонажу игры Клее. Наушники и розничная коробка окрашены в ярко-красный цвет. В аксессуарах также есть сборник дудл-историй и небольшой рюкзак.

Комментарии и отзывы Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Special Edition
Trust представила легкую беспроводную гарнитуру GXT 391 THIA…
Trust представила легкую беспроводную гарнитуру GXT 391 THIATrust представила беспроводную гарнитуру GXT 391 THIAN. Она имеет легкую, экологичную конструкцию из пере…
Final выпускает беспроводные наушники UX3000 с ANC…
Final выпускает беспроводные наушники UX3000 с ANCFinal наиболее известна своим широким ассортиментом наушников ориентированных на аудиофилов. Производител…
Bang & Olufsen представляет новую версию игровых наушников B…
Bang & Olufsen представляет новую версию игровых наушников BКомпания Bang & Olufsen представила новую версию игровых наушников Beoplay Portal. Эта версия Beoplay Por…
Trust Gaming выпустила новую беспроводную гарнитуру GXT 391 …
Trust Gaming выпустила новую беспроводную гарнитуру GXT 391 Trust Electronics Ltd, ведущий бренд цифровых аксессуаров сегодня представила легкую беспроводную игровую…
Обзор Plextone G50 Mark II. Игровые наушники с пассивной виб…
Обзор Plextone G50 Mark II. Игровые наушники с пассивной вибБеспроводные наушники при всех своих преимуществах имеют проблему с задержками при воспроизведении контен…
Yamaha выпустила беспроводные наушники TW-E5B…
Yamaha выпустила беспроводные наушники TW-E5BYamaha создала и выпустила беспроводные наушники TW-E5B. Наушники предлагают до 8,5 часов прослушивания …
Наушники ZVOX AV52 с улучшенным шумоподавлением…
Наушники ZVOX AV52 с улучшенным шумоподавлениемКомпания ZVOX Audio представила сегодня новейшее дополнение к своей линейке наушников с шумоподавлением A…
Выпущены беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro Genshin I…
Выпущены беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro Genshin IXiaomi представила эксклюзивные беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact Special Edition.…
Обзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из СкандинавииОбзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из Скандинавии
Обзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушники с Hi-Res AudioОбзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушники с Hi-Res Audio
Обзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкойОбзор Marvo HG9062 USB. Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой
Обзор HIPER HS-140 Horn. Недорогие игровые наушникиОбзор HIPER HS-140 Horn. Недорогие игровые наушники
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor