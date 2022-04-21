Выпущены беспроводные наушники Truke Buds S2

Быстрорастущий производитель аудиоаксессуаров в Индии, компания Truke представила в Индии свои новейшие наушники Truke Buds S2.

Truke Buds S2 TWS Buds — это улучшенная версия Truke TWS Buds S1, они поставляются с выдвижным футляром в дополнение к мгновенному сопряжению. Существует 20 предустановленных режимов эквалайзера, которые предлагают индивидуальный пользовательский опыт. Персональные настройки эквалайзера можно выполнить с помощью прилагаемого приложения.

Благодаря расширенному времени воспроизведения, доступному с Truke Buds S2, пользователи могут получить до двух дней прослушивания в оптимальных условиях. При совершении звонков с помощью устройства устройство обеспечивает мощную технологию шумоподавления (ENC) с четырьмя микрофонами. Truke Buds S2 отлично подходят для отличного игрового процесса. Он предлагает сверхнизкую задержку и мощный глубокий бас из 10-мм драйверов. Драйвера интегрированы с Bluetooth 5.1 для быстрого и стабильного подключения.

Truke Buds S2 совместимы с устройствами Android и iOS. Они имеют защиту от пота и воды по стандарту IPX4.
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