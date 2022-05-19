Выпущены беспроводные наушники Vivo TWS Air

Сегодня Vivo выпустила беспроводные наушники Vivo TWS Air. Они дебютировали вместе со смартфонами Vivo S15 и S15 Pro. Наушники, похоже, представляют собой переименованную версию Vivo TWS 2.

Vivo TWS Air имеют дизайн наушников-вкладышей со стержнем. Они выглядят идентично Apple AirPods. Наушники легкие (всего 3,5 грамма), поэтому их удобно носить в течение длительного времени. Пользователи могут управлять различными функциями, касаясь стержня любого наушника. Они сертифицированы по стандарту IP54 для защиты от пыли и влаги. Что касается звука, Vivo TWS Air оснащен 14,2-мм драйвером для сильных басов. Наушники оснащены двумя микрофонами и функцией шумоподавления, использующей искусственный интеллект. Аудиоустройство оснащено стереофоническими звуковыми эффектами DeepX 2.0. Vivo TWS Air поддерживает режим с низкой задержкой 7 мс через соединение Bluetooth 5.2. Футляр Vivo TWS Air оснащен аккумулятором емкостью 420 мАч, при этом каждый наушник имеет встроенный аккумулятор емкостью 27 мАч. Утверждается, что наушники обеспечивают 4,5 часа использования и 25 часов общего времени автономной работы с футляром для зарядки, который поддерживает порт USB-C.