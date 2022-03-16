Выпущены беспроводные наушники iQoo Wireless Sport Earbuds с шейным ободом

Сегодня были выпущены беспроводные наушники iQoo Wireless Sport Earbuds с шейным ободом.

Наушники iQoo Wireless Sport с шейным ободом оснащены подвижной динамиков диаметром 11,2 мм, которая соединена со звуковыми катушками из алюминиевого провода с медным покрытием (CCAW) для усиления басов. Наушники также имеют возможность подключения к смартфону одним касанием. Наушники имеют конструкцию с рейтингом IPX4, которая помогает противостоять брызгам воды и поту.

iQoo утверждает, что наушники Wireless Sport Neckband способны обеспечить до 18 часов воспроизведения при полной зарядке от встроенного аккумулятора. Наушники оснащены встроенным микрофоном и имеют элементы управления мультимедиа на шейном ободе. Также есть порт USB Type-C для зарядки.
Комментарии и отзывы iQoo Wireless Sport Earbuds
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