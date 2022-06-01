Выпущены игровые наушники Beyerdynamics MMX 100 и MMX 150

Beyerdynamic, немецкий аудиобренд, известный своим точным звучанием и прочными наушниками, выпустил новые наушники, ориентированные на геймеров.

Новые гарнитуры, получившие название MMX 100 и MMX 150, имеют прочную конструкцию, мощные драйверы и многое другое. MMX 100 — это аналоговая гарнитура, которую можно подключать через 4-контактный или 2×3-контактный штекер 3,5 мм. MMX 150 имеет разъем USB со встроенной звуковой картой. Обе гарнитуры поставляются со съемными микрофонами и аудиокабелями, а также имеют специальную кнопку отключения/включения звука и колесико регулировки громкости.

Наушники оснащены 40-мм драйверами с частотным диапазоном от 5 Гц до 30 000 Гц. Драйверы специально настроены для игр, обеспечивая насыщенный и четкий звук с эффектом объемного звучания. Наушники обеспечивают пассивную шумоизоляцию и оснащены четкими микрофонами с технологией META VOICE. По данным Beuerdynamics, микрофон оснащен капсюлем диаметром 9,9 мм, который естественным образом воспроизводит голоса пользователей, подавляя при этом фоновые шумы и щелчки клавиатуры.
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