Выпущены наушники Bose QuietComfort 45

Сегодня были представлены наушники Bose QuietComfort 45. Наушники предлагают улучшенное шумоподавление, новый режим Aware Mode, лучшую изоляцию голоса, а также заявленное время автономной работы 24 часа. Наушники Bose QuietComfort 45 имеют аналогичный дизайн с Bose QuietComfort 35 II.

Наушники Bose QuietComfort 45 оснащены режимами Quiet и Aware. В Quiet режиме микрофоны объединяются с запатентованным цифровым чипом для обнаружения, измерения и подавления внешнего шума. В режиме Aware наушники Bose переключаются на полную прозрачность, и пользователь может слышать все окружающие звуки. Наушники оснащены микрофонами с шумоподавлением, чтобы изолировать голос говорящего во время разговора. Наушники можно подключить к приложению Bose Music для настройки и управления многоточечными подключениями. Наушники Bose QuietComfort 45 оснащены Bluetooth версии 5.1 и оснащены технологией Bose SimpleSync, которая легко соединяет их с совместимыми звуковыми панелями Bose. Согласно Bose, наушники обеспечивают до 24 часов автономной работы, и их можно полностью зарядить за два часа через порт USB Type-C. Существует также технология быстрой зарядки, которая, как говорят, обеспечивает до 3 часов воспроизведения при 15 минутах зарядки.
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