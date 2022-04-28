Выпущены наушники DEFY FuzionX Pro с шейным ободом

Сегодня были выпущены новые беспроводные наушники DEFY FuzionX Pro с шейным ободом.

FuzionX Pro поддерживает подключение Bluetooth 5.2, что обеспечивает более широкий охват и качество. Улучшенная экономия энергии также дает FuzionX Pro 16 часов автономной работы с поддержкой быстрой зарядки USB-C. Его 10-миллиметровые драйверы воспроизводят чистый и сбалансированный басовый звук, обеспечивая в целом превосходное качество прослушивания. Микрофоны поддерживают функцию шумоподавления окружающей среды (ENC). Микрофоны помогают существенно минимизировать фоновый шум при совершении звонков или прослушивании аудио. Наушники поддерживают двойное сопряжение, а также возможны автоматическое воспроизведение и пауза.

FuzionX Pro поставляется с защитой от перезарядки аккумулятора и классом защиты IPX5.

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