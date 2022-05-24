Выпущены наушники Huawei FreeBuds SE с Bluetooth 5.2

Huawei выпустила новые беспроводные наушники за пределами Китая. Продукт получил название Huawei FreeBuds SE. Huawei FreeBuds SE имеет классический дизайн с зарядным чехлом овальной формы. Устройство доступно в двух цветовых вариантах: внутренняя часть аккумуляторного отсека имеет более темный оттенок, а внешняя часть имеет более светлый оттенок.

Кроме того, передняя часть отсека для наушников имеет вогнутое отверстие, которое удобнее открывать и закрывать. Корпус наушников представляет собой полувкладыши, а общий дизайн относительно прост и эргономичен.

Наушники поставляются с поддержкой соединения Bluetooth 5.2 и оснащены встроенным процессором BES2500IZ. Они также поставляются с поддержкой шумоподавления. Что касается автономной работы, FreBuds SE оснащен аккумулятором емкостью 410 мАч каждый и поддерживает до 6 часов воспроизведения музыки или 4 часа разговора. С футляром для зарядки батарея может работать до 24 часов в режиме воспроизведения музыки и до 16 часов в режиме голосового вызова.