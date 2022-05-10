Выпущены наушники-вкладыши FiiO JD3

Китайский производитель аудио и электроники FiiO анонсировал новые наушники-вкладыши на индийском рынке. Наушники получившие название JD3, поставляются с профессиональной настройкой и мощными драйверами.

Наушники Fii0 JD3 имеют корпус из высококачественного алюминия и нержавеющей стали. Они спроектированы таким образом, чтобы уменьшить искажения и обеспечить лучший бас. Дизайн также учитывает комфорт пользователя, что делает наушники подходящими для более длительного использования.

JD3 оснащен 9,2-метровыми композитными динамическими драйверами с чувствительностью до 107 дБ. Кроме того, внутриканальные наушники имеют двойную камеру, звукопоглощающую конфигурацию и мощные неодимовые магниты для отличного воспроизведения басов. Они также имеют штекер линейного типа, разъемы 3,5 мм и HD микрофон. Наушники JD3 поставляются с 4 парами силиконовых ушных вкладышей в коробке, чтобы соответствовать размеру ушей SS/S/M/L.