Выпущены недорогие смартфоны Alcatel 1 и Alcatel 1L Pro

В Европе появились два новых устройства Alcatel 1 и Alcatel 1L Pro. Смартфоны предлагают привлекательные характеристики, несмотря на свою цену. Оба смартфона работают под управлением ОС Android 11.

Alcatel 1 оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480x960 пикселей, 4-ядерным процессором MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ и до 16 ГБ встроенной памяти. Основная камера на 5 МП, фронтальная камера представлена 2 МП сенсором. Емкость аккумулятора составляет 2000 мАч. Цена устройства всего 59 евро.

Alcatel 1L Pro получил 6,1-дюймовым экран. На борту 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Платформа с 8-ядерным процессором на чипсете Unisoc SC9863A. В телефоне установлена двойная задняя камера с 13 МП сенсором. Селфи-камера на 5 МП. На задней панели Alcatel 1L Pro находится сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора 3000 мАч. Смартфон оценен в 105 евро.
Комментарии и отзывы Alcatel 1 и Alcatel 1L Pro
Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспрово...
С наушниками 1More мы знакомились ранее на примере внутриканальных 1MO...
HONOR 50 выйдет на новейших процессорах ...
Серия смартфонов HONOR 50 уже давно в сети, а в преддверии запуска линейки её функции и особенности начал...
Обзор EZVIZ C3W Color Night Pro (CS-C3W-...
Организация видеонаблюдения дома, офисе, на даче или гараже в условиях 2021 года не требует помощи специа...
Xiaomi представила сушилку на 10 кг...
Компания XIaomi, как известно, выпускает свои интересные гаджеты буквально во всех сегментах рынка бытово...
Xiaomi Mi 11 Ultra не прошел тест на про...
В сети появилась любопытная фотография топового смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, который был признан лучшим ...
Aerocool представила блоки питания серии...
Aerocool представила новую серию блоков питания под названием Dorado. В серию вошли модели мощностью 500 ...
HarmonyOS 2 выпустили на 18 устройствах...
Ранее в этом месяце Huawei официально представила HarmonyOS 2 для своих смартфонов и планшетов. С тех пор...
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и ча...
Не так давно прошел старт нового поколения носимых браслетов HONOR. В шестом поколении устройство получил...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor