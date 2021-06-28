Выпущены недорогие смартфоны Alcatel 1 и Alcatel 1L Pro

В Европе появились два новых устройства Alcatel 1 и Alcatel 1L Pro. Смартфоны предлагают привлекательные характеристики, несмотря на свою цену. Оба смартфона работают под управлением ОС Android 11.

Alcatel 1 оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480x960 пикселей, 4-ядерным процессором MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ и до 16 ГБ встроенной памяти. Основная камера на 5 МП, фронтальная камера представлена 2 МП сенсором. Емкость аккумулятора составляет 2000 мАч. Цена устройства всего 59 евро.

Alcatel 1L Pro получил 6,1-дюймовым экран. На борту 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Платформа с 8-ядерным процессором на чипсете Unisoc SC9863A. В телефоне установлена двойная задняя камера с 13 МП сенсором. Селфи-камера на 5 МП. На задней панели Alcatel 1L Pro находится сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора 3000 мАч. Смартфон оценен в 105 евро.