Выпущены новые TWS-наушники Marshall Mode II

Известная компания в индустрии звука Marshall выпустила TWS-наушники Marshall Mode II. Дизайн наушников выполнен в фирменном стиле компании. Полностью черная отделка с белым логотипом с наружной стороны.

Беспроводные наушники обладают классом водонепроницаемости IPX4, поэтому их можно использовать во время тренировок. Одного заряда хватает на 5 часов воспроизведения музыки, а с помощью зарядного чехла автономность достигает 25 часов. Зарядное устройство поддерживает беспроводную зарядку.

6 мм драйверы обеспечивают высокое качество звука и громкие басы, в целом как и другие продукты компании Marshall. Управлять наушниками можно с помощью сенсорных кнопок. Наушники поддерживает работу с Siri или Google Assistant.

Marshall Mode II поступят в продажу 18 марта по рекомендованной цене 219 долларов.