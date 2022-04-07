Выпущены новые беспроводные наушники Sennheiser Momentum True Wireless 3

Сегодня были представлены новые беспроводные наушники Sennheiser Momentum True Wireless 3.

С точки зрения дизайна изменения довольно незначительны, причем наиболее заметными изменениями являются добавление графитового цвета. Зарядный футляр теперь поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi, что должно понравиться некоторым потенциальным покупателям.

Время автономной работы наушников составляет 7 часов, а зарядный футляр обеспечивает еще 28 часов или четыре дополнительных зарядки. Зарядка наушников в зарядном футляре, который также оснащен портом USB-C, занимает около 90 минут. В наушниках есть поддержка Bluetooth 5.2, но нет упоминания о поддержке звука Bluetooth LE. С другой стороны, поддерживаются SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive. Momentum 3 также поддерживает гибридный адаптивный ANC с четырьмя микрофонами, что должно стать шагом вперед по сравнению с предыдущим поколением.