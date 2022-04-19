Выпущены новые наушники Bang & Olfusen Beoplay EX

Bang & Olfusen объявила о выпуске своих новейших беспроводных наушников Bang & Olfusen Beoplay EX, которые будут доступны в двух цветах: Gold Tone и Black Anthracite. Beoplay EX больше всего отличается от предыдущих наушников Bang & Olufsen формой своего дизайна. Разработанная Томасом Бенценом форма на основе стержня была принята и преобразована в стильное и удобное устройство. Корпус наушников меньше, чем когда-либо прежде и обеспечивает удобную посадку, которую можно носить часами.

Практичность этой новой формы сочетается с фирменной эстетикой Bang & Olufsen, отточенной за 96 лет мастерства и дизайнерских инноваций. Beoplay EX поставляется в комплекте с футляром для зарядки из полированного алюминия, который удобно помещается в кармане, что делает его идеальным компаньоном в путешествии.