Выпущены новые наушники Bang & Olfusen Beoplay EX

Bang & Olfusen объявила о выпуске своих новейших беспроводных наушников Bang & Olfusen Beoplay EX, которые будут доступны в двух цветах: Gold Tone и Black Anthracite. Beoplay EX больше всего отличается от предыдущих наушников Bang & Olufsen формой своего дизайна. Разработанная Томасом Бенценом форма на основе стержня была принята и преобразована в стильное и удобное устройство. Корпус наушников меньше, чем когда-либо прежде и обеспечивает удобную посадку, которую можно носить часами.

Практичность этой новой формы сочетается с фирменной эстетикой Bang & Olufsen, отточенной за 96 лет мастерства и дизайнерских инноваций. Beoplay EX поставляется в комплекте с футляром для зарядки из полированного алюминия, который удобно помещается в кармане, что делает его идеальным компаньоном в путешествии.
Philips выпустила новые беспроводные наушники TAT2206 и TAT2…
Philips выпустила новые беспроводные наушники TAT2206 и TAT2Philips выпустила новые беспроводные наушники TAT2206 и TAT2236. Наушники Philips, очень похожи по функци…
Выпущены беспроводные наушники Boult Audio AirBass ENCore X …
Выпущены беспроводные наушники Boult Audio AirBass ENCore X Сегодня были представлены беспроводные наушники Boult Audio AirBass ENCore X TWS. Наушники оснащены четыр…
Анонсированы наушники Realme Buds Q2 с низкой задержкой для …
Анонсированы наушники Realme Buds Q2 с низкой задержкой для На мероприятии Realme в Китае компания объявила о Realme Buds Q2 вместе с телефоном Realme V25. Наушники …
Выпущены новые беспроводные наушники Sennheiser CX Plus…
Выпущены новые беспроводные наушники Sennheiser CX PlusСегодня были представлены новые беспроводные наушники Sennheiser CX. Наушники обеспечивают повышенный ком…
Беспроводные наушники final ZE3000 поступили в продажу…
Беспроводные наушники final ZE3000 поступили в продажуЯпонский бренд Hi-Fi-аудио final объявил о выпуске беспроводных наушников final ZE3000. …
Представлены беспроводные наушники Boult Audio AirBass Z1 TW…
Представлены беспроводные наушники Boult Audio AirBass Z1 TWСегодня были выпущены новые беспроводные стереонаушники Boult Audio AirBass Z1 (TWS). Последнее дополнени…
Обновление прошивки Nothing Ear добавляет поддержку Google A…
Обновление прошивки Nothing Ear добавляет поддержку Google AНесмотря на то, что ранее Nothing заявляла, что не планирует добавлять виртуальных голосовых помощников в…
Выпущены новые беспроводные наушники Sennheiser Momentum Tru…
Выпущены новые беспроводные наушники Sennheiser Momentum TruСегодня были представлены новые беспроводные наушники Sennheiser Momentum True Wireless 3. …
Обзор Harper HB-528. Игровые TWS-наушники с RGBОбзор Harper HB-528. Игровые TWS-наушники с RGB
Обзор EDIFIER W800BT Plus. Беспроводные наушники для девушкиОбзор EDIFIER W800BT Plus. Беспроводные наушники для девушки
Обзор Microsoft Modern USB-C Headset. Наушники для видеоконференций и трансляцийОбзор Microsoft Modern USB-C Headset. Наушники для видеоконференций и трансляций
Обзор vivo TWS 2e (XEW21). Беспроводные наушники с чистой передачей голосаОбзор vivo TWS 2e (XEW21). Беспроводные наушники с чистой передачей голоса
Обзор Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Наушники с игровым режимомОбзор Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Наушники с игровым режимом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor