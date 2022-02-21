Выпущены новые наушники Dizo Wireless Power с шейным ободом и игровым режимом

Наушники с шейным ободом Dizo Wireless Power были выпущены в Индии. Новый аудиопродукт от Dizo, бренда-партнера Realme TechLife, имеет дизайн Power Hive, который представляет собой дизайн на модуле управления. Другие функции наушников включают 11,2-мм драйверы, алгоритм Bass Boost+, магнитную технологию, специальный игровой режим и до 18 часов воспроизведения без подзарядки. Наушники Dizo оснащены интеллектуальными элементами управления, имеют класс водонепроницаемости IPX4 и предлагаются в нескольких цветовых вариантах.

Согласно отчету Dizo, наушники Wireless Power будут доступны для покупки с 25 февраля в цветах Classic Black, Hunter Green и Violet Blue. Компания заявляет, что в наушниках используется металл с эффектом памяти, чтобы обеспечить удобство использования, а конструкция из термопластичного полиуретана (ТПУ) обеспечивает мягкость, долговечность и гибкость. Наушники оснащены 11,2-мм динамиками с алгоритмом Bass Boost+ для пробивного звука. Они поставляются с магнитной технологией, которая позволяет пользователям быстро отвечать на звонки и воспроизводить/приостанавливать музыку, разделяя наушники.

Dizo Wireless Power поставляется с шумоподавлением (ENC), которая заглушает посторонний внешний звук во время разговора. Существует специальный игровой режим, который, как утверждается, обеспечивает сверхнизкую задержку до 8 мс при включении. Наушники имеют класс водонепроницаемости IPX4, чтобы выдерживать брызги во время тренировки. Для интеллектуального управления есть специальная кнопка для управления музыкой и звонками. Согласно бренду, наушники можно подключить через приложение Realme Link, чтобы персонализировать настройки, настроить сенсорные функции и настроить эквалайзер.
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