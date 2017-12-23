Выпущени новый водоблок для процессора AMD Threadripper от HeatKiller IV

Для новых процессоров Ryzen Threadripper, AMD разработала совершенно новый сокет. Компания WaterCool , являясь одним из крупнейших поставщиков в потребительском оборудовании для ПК и обладающим одним из самых больших процессоров, решила разработать новый водоблок вместо того, чтобы перерабатывать свой процессорный блок HeatKiller IVНовый HEATKILLER IV TR4-PRO от WaterCool имеет охлаждающую поверхность шириной более 90 см², что больше, чем покрытие всего IHS.

Правильное охлаждение для материнских плат VRM становится все более важным с нынешними энергоемкими процессорами энтузиастов, как от Intel, так и от AMD. Таким образом, мы решили поддержать две высококачественные материнские платы с прекрасно оборудованными блоками MB-X: ASUS RAMPAGE VI APEX для систем Intel X299 и ASUS ZENITH EXTREME для систем AMD X399 Threadripper. Обе платы очень греются и обладают чрезвычайно мощными и требовательными процессорами, а также отличаются превосходным решением для охлаждения.