Выпущены полноразмерные беспроводные наушники Monolith M1000ANC

Компания Monoprice представила полноразмерные беспроводные наушники Monolith M1000ANC. Благодаря стильному современному дизайну, премиальной сборке и качеству звука, множеству первоклассных функций и до 60 часов воспроизведения без подзарядки, эти наушники отвечают всем требованиям.

Как и все аудиопродукты марки Monolith, наушники M1000ANC были разработаны для обеспечения исключительного качества, производительности и ценности. Эти стильные наушники имеют ультра-удобное, легкое оголовье с мягкой подкладкой, поворотные чашки и амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти, которые обеспечивают превосходную посадку для прослушивания без усталости. Высококачественные 40-мм драйверы обеспечивают фантастическое качество звука с четкими высокими частотами, плавными средними частотами и глубокими басами. Dirac Virtuo улучшает впечатления от прослушивания, расширяя звуковую сцену далеко за пределы физических ограничений наушников, позволяя пользователем слушать музыку естественным образом. Monolith M1000ANC поставляются с сумкой для переноски, зарядным кабелем USB-C и аудиокабелем 3,5 мм.