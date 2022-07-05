Выпущены водоблоки для процессора Thermaltake Pacific W8 и W9

Компания Thermaltake расширяет ассортимент водоблоков для ЦП представив новую линейку Pacific W8 и W9.

Водоблок Pacific W8 имеет медную верхнюю часть и основание с антикоррозионным никелевым покрытием, предотвращающим повреждение материала и увеличивающим общую долговечность. Pacific W9 также имеет медное основание с антикоррозионным никелированным покрытием, но поставляется с акриловой верхней крышкой.

В комплект поставки входит термопаста Thermaltake на основе жидких металлов вместо традиционной термопасты. Водоблоки обеспечивают совместимость с сокетами LGA 2066/20113/2011/1700/1200/1156/1155/1155/1150 и AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1.

Цена Pacific W8 составляет 109 долларов, а водоблок W9 оценен в 104 долларов.