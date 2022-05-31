Выпущены защищенные телефоны Blackview BL8800 и BL8800 Pro с Dimensity 700

На мировой рынок выпущены два защищенных смартфона Blackview с чипами Dimensity 700. Blackview BL8800 и BL8800 Pro оснащены рядом впечатляющих функций, включая большую батарею емкостью 8380 мАч. Два защищенных смартфона Blackview имеют схожие функции, за исключением основных камер.

Blackview BL8800 оснащен камерой ночного видения, а BL8800 Pro — тепловизионной камерой FLIR. Помимо чипсета MediaTek Dimensity 700 в устройствах, они предлагают конфигурацию 8 ГБ / 128 ГБ ОЗУ / хранилища. Функции, которые делают телефоны защищенными устройствами, включают рейтинги IP68, IP69K и MIL-STD-810. Функции обработки изображений их основных камер также облегчают их работу в экстремальных ситуациях. Аккумуляторы емкостью 8 280 мАч в обоих устройствах поддерживают быструю зарядку мощностью 33 Вт и длительное использование без подзарядки. Смартфоны используют трехмерную технологию жидкостного охлаждения с медными трубками для эффективного управления теплом.

Что касается аппаратного обеспечения серии Blackview BL8800, они поставляются с ОС Android 11 и пользовательским интерфейсом Doke OS 3.0. 6,58-дюймовый экран с разрешением 1080 x 2408 пикселей имеет яркость 480 нит. Обе модели доступны в трех цветах — Conquest Black, Mecha Orange и Navy Green.