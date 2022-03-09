Выпущено обновление MIUI 13 для Redmi K30 Pro Zoom Edition

Xiaomi выпустила новое обновление MIUI 13 для Redmi K30 Pro Zoom Edition. Redmi K30 Pro Zoom Edition получил обновление программного обеспечения, которое имеет немалый размер 4,3 ГБ. Для тех, кто не знает, MIUI 13 предлагает различные улучшения по сравнению с предыдущими итерациями, включая обновления стабильности и защиты конфиденциальности. Аспекты конфиденциальности включают защиту проверки лица, водяные знаки конфиденциальности и многое другое. Он даже приносит новые шрифты для устройств, а также новые виджеты и обои.

Кроме того, Redmi K30 Pro Zoom Edition является не единственной моделью, получившей обновление MIUI 13. Китайский технологический гигант также объявил о второй партии телефонов, которые получат данное обновление. Модели включают Redmi K40 Pro, Redmi K40, Xiaomi MIX 4, Xiaomi 11 Youth Edition, Xiaomi 10S, Redmi Note 10 Pro, Redmi K40 Game, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и Redmi Note 10. На данный момент это обновление, распространяется только в Китае.