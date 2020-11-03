Выпущено обновление OxygenOS 11.0.2.3 для OnePlus 8T

Компания OnePlus выпустила очередное обновление для смартфона OnePlus 8T. Обновление поставляется с номером сборки OxygenOS 11.0.2.3. Прошивка будет выпускаться на устройства OnePlus 8T по всему миру.

Обновление OxygenOS 11.0.2.3 не добавляет в устройство новые функции, но приносит исправление ошибок, улучшение и оптимизацию работы смартфона. Ранее известные проблемы с энергопотреблением, выделением тепла, отсутствием отображения значков, подключением Bluetooth и задержкой, загрузкой фотографий предварительного просмотра и интеллектуальной функцией 5G были оптимизированы.
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Выпущено обновление OxygenOS 11.0.2.3 для OnePlus 8T

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