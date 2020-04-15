Выпуск новой версии смайлов Emoji откладывается на следующий год

2020-04-15, Автор - Ramil; Продукт - Emoji 14.0; [80]
Организация Unicode выдвинуло официальное заявление, в котором мы узнали, что команда решила отложить выпуск новой версии смайлов Emoji 14.0 на следующий год.

Emoji примет последние варианты смайлов для версии 14.0 с 15 июня до 1 сентября 2020 года. Версия 13.0 была выпущена в марте этого года. Разработчик рассматривает возможность выпустить версию Emoji 13.1.

Разработчикам не хватает времени для внедрения смайлов в мобильные устройства, а также возникшая ситуация с вирусом, вынуждает принять решение о переносе выпуска новой версии Emoji 14.0 на следующий год.

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