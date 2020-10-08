Вырез Apple iPhone 13 станет меньше, чем iPhone 12

Ожидается, что грядущий iPhone 12 сохранит тот же дизайн выемок, что и iPhone 11, исходя из всех визуализаций, которые были слиты в сеть.

Похоже, что Apple продолжит использовать выемку даже в 2021 году, поскольку iPhone 13 также получит широкую выемку. Однако аналитики утверждают в сети,что выемка на iPhone 13 не будет такой глубокой, как на iPhone 10-12. Вырез будет короче по высоте по сравнению с iPhone 12, предполагая, что датчики Face ID также будут меньше.

Похоже, Apple планирует удалить выемку только после того, как компания усовершенствует решение Face ID или Touch ID под экраном. На данный момент это все, что мы знаем об iPhone 2021 года.
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