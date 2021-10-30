Выручка Huawei упала на 32% и прогнозы ещё печальнее

Вчера компания Huawei поделилась свежим финансовым отчетом, в котором продемонстрирована прибыль производителя за первые три квартала этого года. В отчете компания раскрыла общую выручку от продаж и маржу чистой прибыли за три квартала, которая, как оказалась, весьма неплохая. Дело в том, что китайскому технологическому гиганту удалось получить в общей сложности 455,8 млрд юаней (примерно 71,3 млрд долларов США) выручки от продаж за 9 месяцев. Рентабельность по чистой прибыли составила 10,2%. Сменный председатель компании Го Пин заявил, что общая производительность за этот период соответствовала ожиданиям Huawei, а ещё он добавил, что потребительская сторона (речь про смартфоны и планшеты) операций бренда действительно сильно пострадала, но его бизнес-операции остались стабильными.

Глава компании также сказал, что компания продолжит укреплять свои технологические инновации, увеличивая инвестиции в исследования и разработки и привлечение талантов для дальнейшего повышения своей операционной эффективности. Впрочем, есть и плохие новости — общая выручка от продаж в размере 455,8 млрд юаней означает значительное снижение на 32% в годовом исчислении по сравнению с 2020 годом — в прошлом году первые три квартала компании принесли 671,3 млрд юаней. Это снижение можно в первую очередь связать с запретом на торговлю в США, с которым гигант столкнулся, и в новых аналитических отчетах компании предполагается, что в ближайшее время будут введены еще более жесткие ограничения в этом направлении.
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