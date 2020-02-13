Высококлассные наушники HEDDphone с технологией AMT

HEDD Audio HEDDphone представляют собой наушники с открытым типом конструкции, которые обеспечивают беспрецедентный высококачественный звук.

Главной особенностью новинки является технология Air Motion Transformer (AMT), где в излучателях используется сложенная диафрагма, позволяющая перемещать объемы воздуха значительно быстрее, по сравнению с любыми звуковыми катушками, благодаря чему возможна передача большего количества звуковых деталей. Заявленная частотная характеристика составляет от 10 Гц до 40 кГц.

HEDDphone имеют вес 718 г, что делает их одними из самых тяжелых наушников на рынке. Кабель съемный и подключается к каждой чашечке отдельно через разъем mini XLR. Новинка уже доступна для предзаказа по ориентировочной цене 1700 евро.