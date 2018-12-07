Vivo NEX 2 показали на рендерах

В сети появились качественные рендеры нового смартфона Vivo NEX 2, который вроде как уже разработан и вскоре отправится в продажу. Производитель ранее радовал нас крутыми новинками, которые могут легко конкурировать с топовыми решениями на рынке, но этот гаджет просто изменит положение дел. Дело в том, что здесь два дисплея — один на фронтальной стороне, а второй на тыльной. Этого предостаточно, чтобы внести разнообразие на рынок смартфонов. Хотя, я не сильно понимаю, почему это решение может быть удобным или комфортным для пользователя, ведь тыльный дисплей вы будете использовать невероятно редко, а батарею он ест и денег дополнительных стоит. Будем надеяться, что новинка действительно будет крутой и позволит купить что-то необычное, чего нет у других компаний.