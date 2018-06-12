Vivo NEX со странной камерой

В сети появились характеристики и официальные фотографии смартфона Vivo NEX, который может похвастаться отсутствием рамок на фронтальной панели. Там установлен только дисплей, а фронтальная камера выезжает сверху. Это решение позволило сделать дисплей максимально большим при своих размерах, что для современных пользователь очень важный параметр. С другой стороны, нужно понимать, что нас немного обманывают. У смартфона снизу имеется рамка, просто она небольшая совсем. Ее умело скрывают на рендерах, но на самом деле она там есть, при том вполне стандартная и я не понимаю зачем она нужна. Если камеру перенесли, то можно было бы динамик куда-то выдвинуть и пусть бы он там работал. А так теряется все удобство использования гаджета, ведь рамка есть и это не круто. Будем ждать продаж, чтобы рассказать более детально.