Vivo NEX выпустили в продажу

Многие были уверены, что компания Vivo показала свой безработный смартфон просто для рекламы своих функций и возможностей, но на деле никто продукт продавать не планирует. На самом же деле Vivo NEX уже отправился в магазины розничной продажи и в ближайшее время вы сможете его приобрести. Новинка стоит в минимальной комплектации всего 600 долларов, это в два раза дешевле яблочного флагмана, хотя здесь явно больше технологий. Например, у смартфона имеется сканер отпечатков пальцев под дисплеем, так что вы можете разблокировать смартфон просто нажав нужным пальцем на центр экрана. Это интересная возможность отказаться от устаревших технологий и получить что-то новое. За свои деньги это один из самых интересных смартфонов на рынке, как по мне. Будем ждать стоимость для России.