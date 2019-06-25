Vivo Nex 2 и его функции

Модуль тыльной камеры смартфона будет выполнен в виде съемного элемента квадратной формы. Крепление к корпусу смартфона производитель реализует с помощью магнитов. Для съёмки селфи пользователь сможет быстро переместить тройную камеру со вспышкой на лицевую панель гаджета.В погоне за увеличением полезной площади дисплея производители смартфонов идут на различные ухищрения — от вырезания в экране отверстий для фронталки до переноса селфи-модуля на выдвижной механизм. И похоже, на этом фантазия инженеров не закончилась. В сети появилась информация о конфигурации камеры готовящегося к выпуску смартфона Vivo Nex 2 — которая, как утверждается, не будет физически привязана к корпусу аппарата.О стоимости новинки пока неизвестно.