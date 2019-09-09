Производитель смартфонов Vivo подтвердил, что 16 сентября выпустит новый флагманский смартфон 5G Nex 3 5G, а менеджер по продуктам компании Ли Сян объявил, что в устройстве появится настраиваемое приложение Camera UI.

В сообщении Ли Сяна из Vivo говорится, что «Nex 3 предлагает вам новый дизайн пользовательских функций камеры».

Устройство должно иметь 64-мегапиксельный датчик основной камеры на задней панели в конфигурации с тремя камерами. Ожидается, что Vivo Nex 3 5G будет оснащен поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Компания также подтвердила, что Nex 3 5G будет иметь дисплей Waterfall и разъем для наушников 3,5 мм.

Недавно под брендом Vivo iQoo были запущены в Китае смартфоны iQoo Pro и iQoo Pro 5G с чипсетом Snapdragon 855 Plus и тройной камерой заднего вида.