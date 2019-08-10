Vivo S1 4 ГБ RAM доступен в Индии

2019-08-10, Автор - Adelia; Продукт - Vivo S1; [15]
Vivo S1 был запущен в Индии в четверг со стартовой ценой рупий. 17990. Последний смартфон Vivo оснащен тройными задними камерами, сенсором отпечатков пальцев на дисплее и привлекательным дизайном. Vivo S1 теперь можно приобрести в официальных розничных магазинах с некоторыми предложениями по возврату наличных и банковскими скидками на буксире, как и обещала компания на презентации. Просто чтобы быть понятным, только базовый вариант Vivo S1 объемом 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ можно купить в обычных магазинах партнерских сетей по всей Индии. Доступность этого варианта в Интернете и общие продажи других моделей Vivo S1 появятся позже.

Вариант Vivo S1 объемом 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ предлагается по цене рупий. 17,990 и теперь можно приобрести в магазинах Reliance Digital, Poorvika, Big C, Lot, Sangeetha, Croma и Vijay Sales в Индии. Существует гарантированный возврат денежных средств Paytm при использовании Paytm для покупки Vivo S1 в розничных точках, а также дополнительная 10-процентная обменная стоимость на Instacash. Вариант оперативной памяти объемом 4 ГБ поступит в продажу в Интернете начиная с 14 августа в стране, а варианты оперативной памяти объемом 6 ГБ появятся в конце этого месяца.

Vivo S1 оснащен 6,38-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением full-HD + (1080x2340 пикселей). Телефон работает от MediaTek Helio P65 MT6768 SoC в паре с до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Также имеется встроенный датчик для аутентификации.

Аппаратное обеспечение телефона включает 16-мегапиксельный первичный датчик с объективом f / 1.78, 8-мегапиксельный вторичный датчик с широкоугольным объективом f / 2.2 и 2-мегапиксельный датчик с объективом f / 2.4 на задней панели. Селфи обрабатываются 32-мегапиксельным сенсором для селфи-камеры с объективом f / 2.0.

Телефон предлагает живое фото, супер широкоугольный AI, портретный режим, стикеры AR, AI Face Beauty и другие. Vivo S1 оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, в то время как варианты подключения включают Wi-Fi 2.4G + 5G, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS и Micro-USB с поддержкой USB OTG.


Комментарии и отзывы Vivo S1
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