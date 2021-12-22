Vivo S12 Pro оценен в 530 долларов

Компания Vivo представила сегодня не только смартфон Vivo S12, но и более производительную модель с приставкой Pro. Новинку оснастили мощным процессором MediaTek Dimensity 1200, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и частотой дискретизации 240 Гц, фронтальной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп, а также двойной вспышкой, тройной основной камерой с датчиками изображения разрешением108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Цена Vivo S12 Pro составляет 530 и 580 долларов за варианты с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Комментарии и отзывы Vivo S12 Pro
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