Vivo S16 Pro получит 120-Гц AMOLED-экран

Один из заслуживающих доверия информаторов Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне Vivo S16 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройства оснастят производительно однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 12 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой зарядки и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой OriginOS.