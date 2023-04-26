Vivo S17 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаржились сведения о смартфоне Vivo S17 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтвердил наличие новой 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7200 с частотой до 2,80 ГГц и графикой Mali-G610 MC4, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной ОС Android 13 с прошивкой FunTouchOS 13.

Ранее слухи прочили смартфону наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, селфи-камеры на 64 Мп, тройной тыльной камеры с главным модулем на 64 Мп, батареи ёмкостью 4500 мАч и поддержки проводной 80-Вт зарядки.